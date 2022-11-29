Словаччина передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1

30 словацьких БМП-1 були передані Україні у рамках угоди Ringtausch з Німеччиною

Україна отримала 30 бойових машин піхоти БМП-1 від Словаччини. Про це сьогодні повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у Твіттері.

«Радий підтвердити, що 30 словацьких БМП-1 були передані Україні у рамках угоди Ringtausch з Німеччиною. Дякую Крістін Ламбрехт за чудову співпрацю», - написав він.

БМП-1 — перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина, здатна плавати та призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою, а також для спільних дій з танками у бою.

В рамках програми обміну військовим обладнанням уряду Німеччини машинобудівний та збройний концерн Rheinmetall передасть Словаччині та Чехії нові танки Leopard та броньовані ремонтно-евакуаційні машини Büffel ARV, натомість стара радянська техніка поїде до України.

Раніше Словаччина передала Україні самохідні артилерійські установки Zuzana-2.