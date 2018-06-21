Словаччина заявляє про затримання українського терориста з угорським паспортом, - ОНОВЛЕНО

"Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років"

Поліція Словаччини зробила заяву про затримання у місті Кошице на запит Києва чоловіка, підозрюваного у скоєнні низки терористичних актів.

"Він був затриманий за запитом Києва по лінії Інтерполу" - сказав речник прокуратури Кошице Мілан Філічко, повідомляє низка словацьких ЗМІ, в тому числі Aktuality.



Фото: noviny.sk

Повне ім’я затриманого журналісти не називають. Видання Noviny повідомляє, що він мешкав в Кошице протягом двох років і фігурує в орієнтуваннях як "Владимир Г". Зазначається, що цей чоловік, громадянин України, отримав також угорський паспорт на підставне ім’я.

Йдеться про звинувачення у тероризмі, підкреслюють ЗМІ.

Затриманий підозрюється у "вчиненні таких злочинів, як нанесення навмисної шкоди здоров'ю, погрози вбивства, незаконне утримання заручників, бандитизм, тероризм, напад на посадових осіб та інші злочини". Крім того, за даними словацького телебачення, він займався постачанням зброї для терористичних угруповань.

В Окружного суду Кошице тепер є 48 годин на рішення про видачу підозрюваного Україні.

"Зараз чоловік перебуває під вартою в поліції, і якщо він виявиться винним у злочинах, які йому інкримінують, то йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років", - сказав представник словацької поліції Мартін Вальдл.

Оновлення:

Регіональний суд словацького міста Кошице залишив під вартою затриманого напередодні за запитом України чоловіка, підозрюваного в тероризмі, повідомляє видання Teraz.

Чоловік, ім’я якого у словацьких ЗМІ наведено як "Владимир Г." оскаржить рішення кошицьких суддів у Верховному суді Словаччини.

Нагадаємо, у Таїланді затримали українця за підозрою в крадіжці $600 тис із банкоматів.