Словацькі депутати прибули до Криму
"Делегація зі Словаччини вже прибула в Крим. Їх зустріли в аеропорту "Сімферополь", - повідомляє агентство РИА "Новости" з посиланням на прес-службу Ялтинського міжнародного економічного форуму, який виступив організатором візиту, інформує "Європейська правда".
До складу делегації увійшли 10 осіб, у тому числі політики та бізнесмени.
"Делегація зустрінеться з главою Криму, після чого відправиться з робочою і ознайомлювальною поїздкою в Ялту", - додали в прес-службі.
Нагадаємо, у парламенті Словаччини вимагають висилки російського дипломата Дмитра Ковалькова, який грубо образив посла України у Братиславі Юрія Мушку. Йдеться про запланований на серпень візит групи словацьких депутатів в окупований Крим. Юрій Мушка попередив депутатів, що їх візит буде порушенням законів України і не залишиться без відповіді.
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