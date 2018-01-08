Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Словацькі депутати прибули до Криму

Візит триватиме до 3 серпня
Делегація політиків і бізнесменів зі Словаччини прибула в окупований Крим.
Словацькі депутати прибули до Криму Фото: TASR

"Делегація зі Словаччини вже прибула в Крим. Їх зустріли в аеропорту "Сімферополь", - повідомляє агентство РИА "Новости" з посиланням на прес-службу Ялтинського міжнародного економічного форуму, який виступив організатором візиту, інформує "Європейська правда".

До складу делегації увійшли 10 осіб, у тому числі політики та бізнесмени.

"Делегація зустрінеться з главою Криму, після чого відправиться з робочою і ознайомлювальною поїздкою в Ялту", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, у парламенті Словаччини вимагають висилки російського дипломата Дмитра Ковалькова, який грубо образив посла України у Братиславі Юрія Мушку. Йдеться про запланований на серпень візит групи словацьких депутатів в окупований Крим. Юрій Мушка попередив депутатів, що їх візит буде порушенням законів України і не залишиться без відповіді.

 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 08 2018 15:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.