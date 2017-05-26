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Словацькі митники конфіскували в українців контрабандний бурштин на 200 тис євро

Українські митники порушників проігнорували
На КПП Ужгород-Вишнє Нємецьке словацькі митники конфіскували 62 кг контрабандного бурштину.
Словацькі митники конфіскували в українців контрабандний бурштин на 200 тис євро Фото: mukachevo.net

62 кілограма бурштину було виявлено словацькими митниками в українських контрабандистів, які перевозили його через кордон у спеціально обладнаних баках 2-ох вантажівок з українськими номерними знаками, інформує Mukachevo.net.

За словами прес-секретаря словацької митниці Клари Балогової, водії не могли навести жодних аргументів щодо походження товару.


Фото: mukachevo.net

"Якщо подорожній не надасть документи, які підтверджують, що товари на митну територію Європейського співтовариства були належним чином імпортовані, то відповідно до митних правил, виноситься рішення про конфіскацію товару у власність держави", – зазначила Балогова.

Словацькі криміналісти з’ясовують усі обставини справи, що перебуває у відділі Фінансового управління.


Фото: mukachevo.net

Зауважимо, що середня ціна за 1 г бурштину складає на ринках ЄС 3-8 євро, тобто у цьому випадку йдеться про контрабанду на суму майже 200 000 євро.

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Нагадаємо, що у Рівненській області 19 квітня поліцейські вилучили понад 30 кг бурштину у місцевих жителів.

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26 05 2017 19:17
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