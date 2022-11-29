Словенія передасть Україні реанімобіль для недоношених дітей та їхніх матерів

Міністерство закордонних справ Словенії ухвалило виділити 370 тисяч євро гуманітарної допомоги для придбання для України реанімобіля, яким будуть транспортуватися недоношені діти та їхні матері.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Відповідну угоду в понеділок підписали виконувачка обов’язків генерального секретаря МЗС Словенії Рената Чвельбар Бек та посол України в Словенії Андрій Таран.

Як підкреслили в уряді Словенії, автомобіль буде повністю обладнаний відповідно до міжнародних стандартів. В українському посольстві уточнили, що йдеться про реанімобіль класу С.

Раніше міністерство закордонних справ Словенії на прохання української сторони виділило 580 тисяч євро на закупівлю автомобілів швидкої допомоги. Два з них мають бути поставлені до кінця 2022 року.

Раніше повідомлялось, що Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України.