НОВИНИМіністерство закордонних справ Словенії ухвалило виділити 370 тисяч євро гуманітарної допомоги для придбання для України реанімобіля, яким будуть транспортуватися недоношені діти та їхні матері.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Словенія передасть Україні реанімобіль для недоношених дітей та їхніх матерів
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда".
Відповідну угоду в понеділок підписали виконувачка обов’язків генерального секретаря МЗС Словенії Рената Чвельбар Бек та посол України в Словенії Андрій Таран.
Як підкреслили в уряді Словенії, автомобіль буде повністю обладнаний відповідно до міжнародних стандартів. В українському посольстві уточнили, що йдеться про реанімобіль класу С.
Раніше міністерство закордонних справ Словенії на прохання української сторони виділило 580 тисяч євро на закупівлю автомобілів швидкої допомоги. Два з них мають бути поставлені до кінця 2022 року.
Раніше повідомлялось, що Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України.
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29 11 2022 10:12 МЕДІА
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