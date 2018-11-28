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Словенія стала першою країною НАТО, чию армію очолила жінка

Тепер армією командуватиме пані генерал-майор Альонка Ерменц
Словенія стала першою країною НАТО, в якій Генеральний штаб очолила жінка.
Словенія стала першою країною НАТО, чию армію очолила жінка Фото: Reuters

Президент Словенії Борут Пахор привітав Ерменц з призначенням на нову посаду та висловив сподівання, що вона зможе зробити армію країни кращою. У лютому 2018 року військові Словенії провалили навчання НАТО та не показали достатньої боєготовності, повідомляє BBC.

55-річна Ерменц почала військову кар’єру в 1991 році. Донині вона була заступницею командира Генерального штабу. У листопаді 2018 року вона отримала звання генерал-майора. Попередній глава Генштабу пішов з посади за рішенням керівництва країни.

В армії Словенії служить близько 7500 військових, включно зі службовцями у резерві.

Додамо, президент України Петро Порошенко вперше присвоїв звання генерала жінці - першою українкою, яка отримала звання генерал-майора медичної служби, стала начальник Військово-медичного управління СБУ Людмила Шугалей.

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28 11 2018 10:05
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