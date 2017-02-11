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Словосполучення "фейкові новини" визнали словом 2017 року за версією Collins

З 2016 року, зазначає словник, вживання словосполучення "fake news" зросла в світових ЗМІ на 365%
Укладачі тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary оголосили словом 2017 року словосполучення "fake news" ("фейковий новини").
Словосполучення "фейкові новини" визнали словом 2017 року за версією Collins Фото: lolwot.com

"Їх висміює лідер вільного світу і звинувачують у впливі на вибори, але сьогодні "фейковий новини" стали справжніми новинами, так як оголошені словом року за версією Collins", - йдеться на сайті словника.

Collins визначає "fake news" як "неправдиву, часто сенсаційну інформацію, що розповсюджується під виглядом новинних повідомлень".

З 2016 року, вказує Collins, вживання словосполучення "fake news" зросла в світових ЗМІ на 365%.

Нагадаємо, тема фейкових новин і журналістика заради миру стануть головними у посланні Папи Римського з нагоди Дня комунікацій у 2018 році.
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02 11 2017 15:29
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