Словосполучення "фейкові новини" визнали словом 2017 року за версією Collins

З 2016 року, зазначає словник, вживання словосполучення "fake news" зросла в світових ЗМІ на 365%

Укладачі тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary оголосили словом 2017 року словосполучення "fake news" ("фейковий новини").

"Їх висміює лідер вільного світу і звинувачують у впливі на вибори, але сьогодні "фейковий новини" стали справжніми новинами, так як оголошені словом року за версією Collins", - йдеться на сайті словника.

Collins визначає "fake news" як "неправдиву, часто сенсаційну інформацію, що розповсюджується під виглядом новинних повідомлень".

З 2016 року, вказує Collins, вживання словосполучення "fake news" зросла в світових ЗМІ на 365%.