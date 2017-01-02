Слов’янська ТЕС може зупинитися 5 лютого через блокування залізниці

Запаси антрациту на ТЕЦ загалом становлять 80 тисяч тонн

У разі блокування поставок антрациту з Донбасу всі працюючі антрацитові ТЕС і ТЕЦ будуть почергово повністю зупинені.

Про це заявив заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко, передає прес-служба ОДА.

За його словами, заміщення потужностей силами АЕС можливе лише на першому етапі (два тижні).

"Таким чином, у разі блокади ймовірний сценарій такий: з 5 лютого - відключення Слов’янської ТЕС із заміщенням потужностями AЕС, 27 лютого - зупинка Луганської ТЕС, припинення постачання електрики на півночі Луганської області", - заявив Клименко.

"Запаси антрациту на ТЕЦ загалом становлять 80 тисяч тонн. Середній рівень запасу також відповідає рівню 20 діб робіт (до 16 лютого). А найкоротший термін постачання антрациту з ЮАР становить 80 діб (17 квітня)", - підсумував він.

Міністр енергетики Ігор Насалик раніше заявив, що блокування руху залізничного транспорту з окремих районів Донбасу створює ризики для енергетичної безпеки України.

Раніше Служба безпеки засудила дії політиків, які організували блокування руху залізничного транспорту з окремих районів Донбасу.

Нагадаємо, що організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" планують повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами у середині лютого.

27 січня ветерани АТО заявили, що готові пропускати вугілля, якщо буде посилено контроль за тим, що знаходиться у вагонах.

26 січня заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука виступив проти блокади окупованих територій Донбасу. 25 січня кілька народних депутатів, серед яких Семен Семенченко, Павло Костенко, на перегоні станцій Світлановим-Шипілова Луганській області розмістили три "дерев'яних їжаки" і оголосили про початок безстрокової акції протесту - блокади ОРДЛО. Пізніше, вони взяли під контроль ще одну вузлову станцію - Світланове.

Глава СБУ Василь Грицак, коментуючи блокування залізниці в Луганській області, заявив, що депутати не повинні брати в цьому участі.

За фактом блокування залізниці відкрито кримінальне провадження.

Керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз заявив, що блокування ветеранами АТО і народними депутатами залізниці в Луганській області несе загрозу енергетичній безпеці України. Павло Жебрівський сказав, що торгівлю з окупованими територіями Донбасу потрібно врегулювати законодавчо.