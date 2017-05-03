Слухання за позовом України до Росії в Гаазі розпочнуться завтра

Завтра починаються слухання в Міжнародному суді ООН в Гаазі за позовом України проти Росії.

Про це на своїй сторінці у Facebook зазначив нардеп Володимир Ар'єв.

"Завтра починається слухання в Міжнародному суді ООН в Гаазі за позовом України проти Росії. Процес може розтягнутися, але сам факт того що крига скресла вже важливий", – написав нардеп.

Він також повідомив, що в четвер, 9 березня, "президент ПАРЄ Аграмонт притягне на ПостКом Асамблеї делегацію держдуми і сенату РФ".

"Не повернути, а так, поговорити. Годинники хоче він з ними звірити, так би мовити. Ок, поговоримо. Нам є що сказати їм в обличчя: від імені української делегації я ініціював дебати по загостренню ситуації на Донбасі. Гадаю, якщо українці Мадрида прийдуть з плакатами зустріти депутатів РФ, теж буде непогано", – повідомив Ар'єв.

Нагадаємо, міжнародний кримінальний суд ООН в Гаазі розгляне позов проти Росії з 6 по 9 березня.

Президент України Петро Порошенко підписав указ про створення делегації України для участі у слуханнях Міжнародного суду ООН

Нещодавно Міжнародний суд ООН опублікував повний текст позову України до Росії, поданого 16 січня.

Також, в зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі, Україна буде доповнювати позов проти Росії новими фактами порушення прав людини.