Слухання за позовом України до Росії в Гаазі розпочнуться завтра
Про це на своїй сторінці у Facebook зазначив нардеп Володимир Ар'єв.
"Завтра починається слухання в Міжнародному суді ООН в Гаазі за позовом України проти Росії. Процес може розтягнутися, але сам факт того що крига скресла вже важливий", – написав нардеп.
Він також повідомив, що в четвер, 9 березня, "президент ПАРЄ Аграмонт притягне на ПостКом Асамблеї делегацію держдуми і сенату РФ".
"Не повернути, а так, поговорити. Годинники хоче він з ними звірити, так би мовити. Ок, поговоримо. Нам є що сказати їм в обличчя: від імені української делегації я ініціював дебати по загостренню ситуації на Донбасі. Гадаю, якщо українці Мадрида прийдуть з плакатами зустріти депутатів РФ, теж буде непогано", – повідомив Ар'єв.
Нагадаємо, міжнародний кримінальний суд ООН в Гаазі розгляне позов проти Росії з 6 по 9 березня.
Президент України Петро Порошенко підписав указ про створення делегації України для участі у слуханнях Міжнародного суду ООН
Нещодавно Міжнародний суд ООН опублікував повний текст позову України до Росії, поданого 16 січня.
Також, в зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі, Україна буде доповнювати позов проти Росії новими фактами порушення прав людини.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків