Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Служба безпеки обшукує Укрхімтрансаміак

Створено оперативний штаб для управління підприємством в екстрених умовах
Державне підприємство Укрхімтрансаміак заявляє, що його робота заблокована співробітниками Служби безпеки України та Генеральної прокуратури.
Служба безпеки обшукує Укрхімтрансаміак СБУ. Фото: informator.media

"Сьогодні вранці, 21 червня, о 8:00, група осіб, які представилися співробітниками Генеральної прокуратури, заблокували роботу підприємства і не допустили працівників на робочі місця", -  йдеться в повідомленні підприємства, інформують "Українські Новини".

Повідомляється, що створено оперативний штаб для управління підприємством в екстрених умовах, а Міністерство економічного розвитку і торгівлі, яке є органом управління підприємства, вже поінформовано про ситуацію.

Нагадаємо, у грудні співробітники Служби безпеки України викрили факти розкрадання колишнім керівництвом державного підприємства "Укрхімтрансаміак" майже 235 млн гривень.

"Укрхімтрансаміак" - один з найбільших транспортувальників аміаку в СНД. Підприємство створено 2001 року шляхом об'єднання транзитерів аміаку.

Гендиректор "Укрхімтрансаміаку" Віктор Бондик був звільнений 15 червня 2016 року у зв'язку з порушенням законодавства і обов'язків за контрактом, а також через невиконання вимог Державної фінансової інспекції.

Віктор Бондик став гендиректором "Укрхімтрансаміаку" в лютому 2007 року. Він - молодший брат колишнього народного депутата від Партії регіонів Валерія Бондика. Сам Віктор Бондик був депутатом від Партії регіонів у Донецькій облраді.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 06 2017 11:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.