Служба безпеки обшукує Укрхімтрансаміак

Державне підприємство Укрхімтрансаміак заявляє, що його робота заблокована співробітниками Служби безпеки України та Генеральної прокуратури.

"Сьогодні вранці, 21 червня, о 8:00, група осіб, які представилися співробітниками Генеральної прокуратури, заблокували роботу підприємства і не допустили працівників на робочі місця", - йдеться в повідомленні підприємства, інформують "Українські Новини".

Повідомляється, що створено оперативний штаб для управління підприємством в екстрених умовах, а Міністерство економічного розвитку і торгівлі, яке є органом управління підприємства, вже поінформовано про ситуацію.

Нагадаємо, у грудні співробітники Служби безпеки України викрили факти розкрадання колишнім керівництвом державного підприємства "Укрхімтрансаміак" майже 235 млн гривень.

"Укрхімтрансаміак" - один з найбільших транспортувальників аміаку в СНД. Підприємство створено 2001 року шляхом об'єднання транзитерів аміаку.

Гендиректор "Укрхімтрансаміаку" Віктор Бондик був звільнений 15 червня 2016 року у зв'язку з порушенням законодавства і обов'язків за контрактом, а також через невиконання вимог Державної фінансової інспекції.

Віктор Бондик став гендиректором "Укрхімтрансаміаку" в лютому 2007 року. Він - молодший брат колишнього народного депутата від Партії регіонів Валерія Бондика. Сам Віктор Бондик був депутатом від Партії регіонів у Донецькій облраді.