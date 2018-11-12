Служба зовнішньої розвідки України виходить з Угоди про співробітництво розвідувальних служб СНД

Служба зовнішньої розвідки України почала процедуру виходу з Угоди про принципи і основні напрями співпраці органів безпеки і розвідувальних служб країн-учасниць СНД у сфері розвідувальної діяльності, яка була укладена в 1992 році.

"На доручення президента України Службою зовнішньої розвідки України розпочато процедуру виходу з Угоди про принципи та основні напрями співробітництва органів безпеки і розвідувальних служб держав-учасниць СНД у сфері розвідувальної діяльності з 1992 року", - повідомляє прес-центр СЗРУ.

"Участь української розвідки в цьому договорі поряд із російськими спецслужбами є абсурдною з огляду на збройну агресію Російської Федерації проти України, що триває вже п’ятий рік. Українській розвідці достовірно відомо, що російські спецслужби ще в 2014 році спрямували потужний ресурс для недопущення виходу України з орбіти впливу Кремля. Дедалі зрозумілішим стає те, що відповідна масштабна операція здійснювалася спецслужбами РФ в Україні задовго до відкритого збройного нападу на нашу державу 2014 року. СЗРУ разом зі своїми партнерами по Євроатлантичній розвідувальній спільноті й надалі продовжить активну роботу, спрямовану на виявлення та нейтралізацію деструктивної діяльності російських спецслужб", - заявили представники СЗРУ.

Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що підписав указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів Співдружності незалежних держав(СНД).