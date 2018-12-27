Служба зовнішньої розвідки засекретила інформацію про нагороди і стягнення Семочка

Служба зовнішньої розвідки засекретила інформацію про премії, стягнення і службових розслідуваннях щодо першого заступника голови служби Сергія Семочка.

У відповіді за підписом голови служби Єгора Божка висловлюється подяка журналістам за проявлену ініціативу, але підкреслюється неможливість надати інформацію про службові заохочення і стягнення Семочка.

"Повідомляємо, що запитувана Вами інформація є інформацією з обмеженим доступом відповідно до відомчого переліку відомостей, що становлять службову інформацію", - йдеться у відповіді Служби зовнішньої розвідки на запит агентства "Українські новини".

Відповідно, Служба зовнішньої розвідки стверджує, що не має правових підстав відповідати на питання, чи нагороджувався Семочко відомчими відзнаками, преміями або заохоченнями, чи були застосовані до нього дисциплінарні стягнення і чи проведені службові розслідування.