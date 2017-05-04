Службовці банку "Хрещатик" привласнили понад 50 млн грн вкладників

Слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві встановило причетність до заволодіння коштами клієнтів ПАТ "КБ "Хрещатик" шістнадцяти службових осіб, з яких четверо фігурантів намагалися уникнути відповідальності.

"Кілька років слідчі здійснювали досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину організованою групою), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1, 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Зараз за погодженням з прокуратурою міста Києва шістнадцятьом службовим особам повідомлено про підозру у вчиненні 172 епізодів протиправної діяльності, яка тривала понад три роки", - повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Діючи у складі організованої групи, зловмисники заволоділи грошовими коштами клієнтів банку на загальну суму понад 50 мільйонів гривень. Слідство встановило десятки схем незаконних привласнень, серед яких - використання клієнтських депозитів для власних потреб.

На цей час досудове розслідування у кримінальному провадженні закінчено, обвинувальний акт направлено до суду. Чотирьом затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що службовці банку "Хрещатик" розікрали депозити на суму понад 81 млн грн.