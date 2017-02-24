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Смерть Кім Чон Нама настала від бойової отруйної речовини

Ві-Екс - найтоксичніша з коли-небудь штучно синтезованих речовин, що застосовується в хімічній зброї
Малайзійська поліція повідомила, що субстанція, яка була застосована для вбивства брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина – Кім Чон Нама ідентифікована, як Ві-Екс агент.
Смерть Кім Чон Нама настала від бойової отруйної речовини Кім Чон Нам. Фото: Shin In-seop / AP/ NTB Scanpix

У поліції уточнили, що проби, які досліджувала малазійська хімічна лабораторія, були відібрані з очей і обличчя мертвого Кім Чон Нама.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ві-Екс (VX) - фосфороорганічна бойова отруйна речовина нервово-паралітичної дії. Це найтоксичніша з коли-небудь штучно синтезованих речовин, що застосовуються в хімічній зброї. Речовину було створено в 1955 році у Великобританії. Спочатку вона розроблялася як пестицид, однак, через вкрай високу токсичність, не знайшла застосування в сільському господарстві.

Нагадаємо, у вівторок, 14 лютого, стало відомо, що Кім Чон Нам, брат лідера КНДР Кім Чен Ина, був убитий в Малайзії за допомогою отрути. Кім Чон Наму спробували надати допомогу в аеропорту, після чого відправили в лікарню, але по дорозі він помер.

За підозрою у вбивстві затримали вже чотирьох осіб. Також повідомлялося, що Кім Чон Нама міг вбити співробітник північнокорейського посольства.

У мережі з'явився відеозапис з камер зовнішнього спостереження в аеропорту Куала-Лумпура, на якому зафіксовані останні хвилини життя і вбивство брата північнокорейського лідера Кім Чон Нама.

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24 02 2017 07:36
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