Смерть льотчика Волошина: поліція допитала Савченка і його заступника

Поліція допитала голову Миколаївської ОДА Олексія Савченка та одного з його заступників (ймовірно, - Валентина Гайдаржи) в рамках розслідування справи про смерть героя-льотчика, в. о. місцевого аеропорту Владислава Волошина.

Про це повідомив керівник обласної поліції Юрій Мороз на брифінгу в понеділок, пишуть "Никвести". На допиті також побував заступник директора аеропорту.

"Глава адміністрації дав свідчення, в яких повідомив, що мав з Волошиним лише робочі стосунки, ніяких погроз, примусу до підписання документів не було", - заявив начальник поліції області.

Крім того, він додав, що "ніяких актів виконаних робіт з ремонту будівлі аеровокзалу" не було. Крім того, як повідомив начальник поліції, зі слів вдови Волошина, на початку березня голова обласної адміністрації Олексій Савченко пообіцяв Владиславу Волошину після отримання сертифікатів щодо аеропорту посприяти йому в одержанні квартири, через що, як каже Мороз, Волошин був у піднесеному настрої, бо мала вирішитися одна з проблем – відсутності власного житла.

Виходячи з цього Мороз заявив, що він не бачить підстав вважати, що самогубство Владислав Волошин зробив під тиском.

При цьому на запитання журналістів про те, про що ж тоді кажуть колеги Владислава, заявляючи, що останнім часом керівництво облдержадміністрації тиснуло на директора аеропорту, вимагаючи від нього підписати акти виконаних робіт з незаконного ремонту аеровокзалу, Юрій Мороз відповів, що ще не всі колеги Волошина були допитані.

Нагадаємо, поліція перевіряє версію про доведення до самогубства льотчика і ветерана АТО Владислава Волошина, який застрелився 18 березня у власній квартирі.

Після самогубства Волошина у ЗМІ було опубліковане його листування, в якому він ділився зі співрозмовником копією висновків перевірки Держаудитслужби, а також повідомляв, що Олексій Савченко продовжив йому контракт, хоча він хотів звільнитися. Волошин також написав, що його відвідують суїцидальні думки.

Заступник Волошина Аліна Коротич заявила, що чиновники Миколаївської ОДА змушували його підписувати акти виконаних робіт по ремонту аеропорту. Волошин не погоджувався підписувати такі акти, вважаючи їх незаконними - ремонтні роботи здійснювалися "фактично без проведення" тендера.

Савченко в коментарі по самогубству Волошина заявив, що у льотчика склалися напружені відносини з колишнім керівництвом аеропорту, яке побачило в ньому "конкурента". Також губернатор назвав "нісенітницею" розповіді про тендери як про можливу причину суїциду Волошина.

"Дехто взявся тиражувати телефонне листування Влада, як я зрозумів, з минулими керівниками аеропорту, які і натворили на підприємстві чортзна-що", - прокоментував Савченко скріншоти діалогу.