Голова сільради намагався підкупити прикордонника на Закарпатті

48-річний житель Рахівського району пропонував хабар у 500 доларів США прикордоннику відділу прикордонної служби "Ділове". Силовики затримали чоловіка на гарячому.

Зазначається, що за вказану суму чоловік очікував дозволу від прикордонного наряду на незаконне переміщення через річку Тиса, по якій проходить державний кордон, партії тютюнових виробів до Румунії.



Фото:dpsu.gov.ua

"Також попередньо встановлено, що затриманий тісно контактував з угрупованням, чиї дії призвели до смерті прикордонника Вадима Березенського. Крім того, йому могла належати частина тютюнових виробів, затримана того дня", – інформує 22 листопада прес-служба Державної прикордонної служби.