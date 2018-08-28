Смертельна ДТП на пішохідному переході у Харкові: 18-річного водія відпустили на свободу
Суд задовольнив апеляційну скаргу адвокатів і самого звинуваченого, подану на вирок Московського районного суду Харкова від 23 квітня 2018 року. Згідно з вироком, Тигран Єнгібарян визнаний винним за ч. 2 ст. 286 ("Порушення правил безпеки дорожнього руху"), ч. 1 ст. 135 ("Залишення в небезпеці") КК України, і йому призначено покарання 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки, повідомляє прес-служба судового органу.
Згідно з рішенням Апеляційного суду, Єнгібарян звільнений від відбування покарання. Судом встановлено випробувальний строк 3 роки і не приводити вирок у виконання в частині основного покарання, якщо протягом іспитового строку засуджений не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.
До обов'язків входить: у період випробувального строку періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти в уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Нагадаємо, 16 січня 2018 року у Харкові на Салтівському шосе водій автомобіля Toyota смертельно травмував 17-річного пішохода і зник з місця події.
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