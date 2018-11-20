Смертельна ДТП у Харкові: експерти не змогли визначити, з якою швидкістю їхала Зайцева
Як повідомляє "Сегодня", фахівців Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса, які проводили автотехнічну експертизу, допитали повторно.
Одна з експертів – Юлія Носатенко – не з'явилася до суду, оскільки перебуває на лікарняному, але на засіданні були присутні її колеги: Віталій Варлахов, Валерій Ольхов і Анна Роман. Фахівців опитували щодо додаткової комплексної судової автотехнічної та фототехнічної експертизи, а також дослідження відео і звукозапису.
За даними адвоката потерпілих Лариси Матвєєвої, це дослідження обійшлося у 10 725 грн з державного бюджету.
Експерти представили пояснення щодо своєї роботи, зокрема, вони не з'ясували швидкість Lexus, на якому їхала Зайцева.
"Визначити швидкість автомобіля Lexus неможливо", – йдеться в їх свідченнях.
Однак, за словами експертів, незалежно від швидкості машини Зайцевої, дії Дронова не відповідали правилам дорожнього руху. Відмінності в лініях межі перехрестя на фото і графіку експерти пояснили ракурсом зйомки, а також тим, що лінію видно під кутом 90 градусів.
Адвокат обвинуваченого Геннадія Дронова – Сергій Перепелиця – зажадав відводу експертів і проведення дослідження в інституті Одеси. Натомість представники прокуратури заявили, що не мають жодних даних про необ'єктивність харківських експертів. Сторону обвинувачення підтримала і захисниця іншої обвинуваченої – Олени Зайцевої. На думку Юлії Козир, "заява про відвід не є обґрунтованою". За словами захисниці, адвокат Дронова не надав доказів про те, що експерти упереджені, а сумнівів в їх кваліфікації немає.
Заслухавши учасників судового процесу, суддя Віктор Попрас відхилив відвід експертів.
Нагадаємо, Київський райсуд Харкова продовжив до 5 січня арешт Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, обвинувачених у смертельному ДТП у центрі Харкова.
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