Смертельна ДТП у Харкові: експерти не змогли визначити, з якою швидкістю їхала Зайцева

У Київському районному суді Харкова у вівторок, 20 листопада, на черговому засіданні у справі про ДТП, в якому загинули шестеро людей, заслухали свідчення експертів.

Як повідомляє "Сегодня", фахівців Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса, які проводили автотехнічну експертизу, допитали повторно.

Одна з експертів – Юлія Носатенко – не з'явилася до суду, оскільки перебуває на лікарняному, але на засіданні були присутні її колеги: Віталій Варлахов, Валерій Ольхов і Анна Роман. Фахівців опитували щодо додаткової комплексної судової автотехнічної та фототехнічної експертизи, а також дослідження відео і звукозапису.

За даними адвоката потерпілих Лариси Матвєєвої, це дослідження обійшлося у 10 725 грн з державного бюджету.

Експерти представили пояснення щодо своєї роботи, зокрема, вони не з'ясували швидкість Lexus, на якому їхала Зайцева.

"Визначити швидкість автомобіля Lexus неможливо", – йдеться в їх свідченнях.

Однак, за словами експертів, незалежно від швидкості машини Зайцевої, дії Дронова не відповідали правилам дорожнього руху. Відмінності в лініях межі перехрестя на фото і графіку експерти пояснили ракурсом зйомки, а також тим, що лінію видно під кутом 90 градусів.

Адвокат обвинуваченого Геннадія Дронова – Сергій Перепелиця – зажадав відводу експертів і проведення дослідження в інституті Одеси. Натомість представники прокуратури заявили, що не мають жодних даних про необ'єктивність харківських експертів. Сторону обвинувачення підтримала і захисниця іншої обвинуваченої – Олени Зайцевої. На думку Юлії Козир, "заява про відвід не є обґрунтованою". За словами захисниці, адвокат Дронова не надав доказів про те, що експерти упереджені, а сумнівів в їх кваліфікації немає.

Заслухавши учасників судового процесу, суддя Віктор Попрас відхилив відвід експертів.

Нагадаємо, Київський райсуд Харкова продовжив до 5 січня арешт Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, обвинувачених у смертельному ДТП у центрі Харкова.