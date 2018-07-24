Смертельна ДТП у Харкові: суд залишив під вартою Зайцеву та Дронова

Суд Харкова, в якому розглядається справа про смертельне ДТП на Сумській вулиці 18 жовтня 2017 року, залишив під вартою обох обвинувачених — Олену Зайцеву та Генадія Дронова.

Суд задовольнив клопотання прокуратури та залишив обох фігурантів справи під вартою на два місяці, повідомляє "Медіапорт".

Захист Дронова, як і під час попередніх засідань, просив змінити йому запобіжний захист на домашній арешт.

"У мене мама вдома 82 роки. Не має кому за нею доглядати, сусіди доглядають. Мені важко про це говорити, але мене ніхто не чує, нажаль", — сказав сам обвинувачений.

Крім того, вперше за час розгляду цієї справи захист Зайцевої назвав клопотання прокуратури продовжити її тримання під вартою незаконним та необґрунтованим.

Адвокатка Юлія Козирь заявила, що сторона обвинувачення не довела наявність ризику впливу Зайцевої на свідків, потерпілих чи експертів.

"Я також хочу підтвердити та підкреслити те, що єдиний той факт, що в санкції статті, яка інкримінується Зайцевій, передбачено тяжке покарання, не може бути підставою для застосування найбільш суворого запобіжного заходу", — наголосила вона.

Проте суд не задовільнив вимоги адвокатів та залишив обох обвинувачених під вартою.

Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 6 осіб і 5 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.