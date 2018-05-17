Смертельна ДТП у Харкові: відеодоказ показав, що Зайцева їхала на червоний

У Київському райсуді Харкова на засіданні у справі про смертельну ДТП 18 жовтня 2017 року вивчали відеозаписи, які довели порушення правил дорожнього руху з боку обох водіїв.

"Відеозаписи, які сьогодні вивчив суд, довели порушення правил дорожнього руху з боку обох фігурантів справи: водія авто Lexus 20-річної Олени Зайцевої і водія авто Volkswagen Touareg 49-річного Геннадія Дронова. Обоє мали можливість побачити один одного і уникнути зіткнення. За першим відеозаписом видно, що у момент зіткнення Зайцева виїжджає на перехрестя на червоний сигнал світлофора, а Дронов починає рух на жовтий", - розповів прокурор Ігор Омельченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, обом фігурантам запропонували встановити швидкість руху їх автомобілів експериментальним шляхом, проте вони відмовилися.

"За словами Дронова, Зайцева рухалася зі швидкістю 100-120 км на годину. Зайцева ж не змогла вказати швидкість автомобіля Дронова, але заявила, що сама рухалася зі швидкістю 80 км на годину", - додав прокурор.

За його словами, вивчення відеозаписів продовжиться на черговому засіданні суду 22 травня.

Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 6 осіб і 5 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Додамо, що підозрюваних у вчиненні смертельної ДТП у Харкові обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей, їм загрожує до 10 років в'язниці.