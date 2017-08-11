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Смертельна ДТП в Харкові: водій "Туарега" не визнає своєї провини

"В мене в'їхав автомобіль "Лексус"
У Київському райсуді Харкова триває засідання з обрання запобіжного заходу другому учаснику смертельної ДТП на вул. Сумській, водієві "Туарега" Геннадію Дронову.
Смертельна ДТП в Харкові: водій "Туарега" не визнає своєї провини Фото: скріншот з відео

Після декількох годин розглядів, що стосуються відводу слідчої судді Наталії Єфименко, клопотання продовжили розглядати і Дронову надали слово, передає "Город Х".

"Я не збираюся нікуди тікати чи чинити вплив на свідка. Я не визнаю своєї провини. Я перетинав перехрестя на чітке зелене світло, переконавшись у тому, що не було ніякої небезпеки. Я не міг бачити "Лексус", оскільки моя увага була прикута до пішохідного переходу. Коли я вже практично перетнув Сумську, в мене в'їхав автомобіль "Лексус", - заявив Дронов.

Нагадаємо, 20 жовтня Олену Зайцеву, яку звинувачують в спричиненні ДТП у Харкові, в наслідок якої загинули 5 осіб і 6 були травмовані, арештували на два місяці без права внесення застави.

18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

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08 11 2017 18:15
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