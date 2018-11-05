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Смертельний грибок може знищити популяцію земноводних у всьому світі

Сьогодні не існує ефективних заходів для лікування цього захворювання
За даними дослідження в журналі Science,торгівля тваринами сприяла розповсюдженню вбивчого штаму хітридієвого грибка.
Смертельний грибок може знищити популяцію земноводних у всьому світі Фото: bbc.com

Цей грибок - головна причина руйнівної хвороби, від якої страждають жаби, тритони та саламандри у Східній Азії. Автори доповіді підкреслюють необхідність посилити біозахист уздовж кордонів, включаючи потенційну заборону торгівлі амфібіями як домашніми тваринами.

Хітридієвий грибок загрожує "несправжнім жабам", які поширені у Південній Австралії/ Фото: bbc.com

Хітридієвий гриб вперше виявили у 1990-х роках, заявив співавтор дослідження, доктор Саймон О'Ганлон з Імперського коледжу Лондона.

"Досі нам не вдалося точно визначити, звідки прийшов цей грибок", - пояснив він. Наразі вчені намагаються вирішити цю проблему, додає доктор Саймон О'Ганлон.

Новий грибок викликає захворювання, яке називається хітридіомікоз. Воно вражає шкіру тварини та перешкоджає здатності регулювати рівень води та електролітів. Це може призвести до серцевої недостатності.

Деякі види постраждали більше, ніж інші. Наприклад, американська "жаба-бик", виявляється, має імунітет, а для інших популяцій цей грибок смертельний практично на 100%. Дослідження показало, що деякі жаби можуть чинити опір хворобі.


Американська "жаба-бик" може передати хворобу іншим чутливим амфібіям/ Фото: bbc.com

Поки що рано говорити про якісь ознаки одужання земноводних від цього грибка.

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11 05 2018 16:26
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