Смертльні ігри: щодня кіберполіція отримує 70 повідомлень про зникнення дітей

З цих 70 повідомлень на день близько 15-20% підтверджуються

Кіберполіція щодня отримує близько 70 повідомлень щодо зникнення дітей, які можуть бути причетними до так званих груп смерті.

"Говорячи про числа, в середньому ми отримуємо близько 70 повідомлень щодня щодо того, що зникають діти, що вони можуть бути причетними до даних суїцидальних груп", - повідомив начальник відділу департаменту Кіберполіції Нацполіції Сергій Кропива, інформує Еспресо.TV.

За його словами, з цих 70 повідомлень на день близько 15-20% підтверджуються.

Кіберполіція відкрила декільках кримінальних проваджень у зв'язку з діяльністю у мережі так званих груп смерті, які "затягують" підлітків.

Нагадаємо, У Києві двоє неповнолітніх дівчат ледь не вкоротили собі віку через квест у "груп смерті". Такий же випадок мав місце на Рівненщині.