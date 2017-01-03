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Смертльні ігри: щодня кіберполіція отримує 70 повідомлень про зникнення дітей

З цих 70 повідомлень на день близько 15-20% підтверджуються
Кіберполіція щодня отримує близько 70 повідомлень щодо зникнення дітей, які можуть бути причетними до так званих груп смерті.
Смертльні ігри: щодня кіберполіція отримує 70 повідомлень про зникнення дітей Гра синій кит. Фото: соцмережі

"Говорячи про числа, в середньому ми отримуємо близько 70 повідомлень щодня щодо того, що зникають діти, що вони можуть бути причетними до даних суїцидальних груп", - повідомив начальник відділу департаменту Кіберполіції Нацполіції Сергій Кропива, інформує Еспресо.TV.

За його словами, з цих 70 повідомлень на день близько 15-20% підтверджуються.

Кіберполіція відкрила декільках кримінальних проваджень у зв'язку з діяльністю у мережі так званих груп смерті, які "затягують" підлітків.

Нагадаємо, У Києві двоє неповнолітніх дівчат ледь не вкоротили собі віку через квест у "груп смерті". Такий же випадок мав місце на Рівненщині.

Зазначимо, що адміністрація соціальної мережі "ВКонтакте" почала блокувати сторінки користувачів, які використовують хештеги, пов'язані з пабліками, де учасників нібито схиляють до здійснення самогубств.

 

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01 03 2017 16:04
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