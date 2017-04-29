Смертна кара в Туреччині стане кінцем переговорів щодо членства країни в ЄС, - Меркель
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Вона зазначила, що Європа і Туреччина не повинні відвертатися один від одного.
Однак введення президентом Туреччини смертної кари стане кінцем переговорів про її членство в Європейському Союзі.
У березні голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що відновлення смертної кари в Туреччині буде означати розрив переговорів про вступ до Європейського Союзу.
В свою чергу, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запевняє, що при ухваленні рішень щодо відновлення смертної кари влада Туреччини братиме до уваги думку народу, а не поради з-за кордону, і тому, якщо парламент проголосує за відповідний законопроект, то він ратифікує його
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