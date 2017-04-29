Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Смертна кара в Туреччині стане кінцем переговорів щодо членства країни в ЄС, - Меркель

Канцлер зазначила, що Європа і Туреччина не повинні відвертатися один від одного
Причиною заяви став намір Реджепа Таїпа Ердогана негайно обговорити введення смертної кари в Туреччині.
Смертна кара в Туреччині стане кінцем переговорів щодо членства країни в ЄС, - Меркель Фото: ukrinform.com

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Вона зазначила, що Європа і Туреччина не повинні відвертатися один від одного.

Однак введення президентом Туреччини смертної кари стане кінцем переговорів про її членство в Європейському Союзі.

У березні голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що відновлення смертної кари в Туреччині буде означати розрив переговорів про вступ до Європейського Союзу.

В свою чергу, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запевняє, що при ухваленні рішень щодо відновлення смертної кари влада Туреччини братиме до уваги думку народу, а не поради з-за кордону, і тому, якщо парламент проголосує за відповідний законопроект, то він ратифікує його

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 04 2017 11:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бурштинова весна та втрачене покоління

Бурштинова весна та втрачене покоління

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.