Смертна кара в Туреччині стане кінцем переговорів щодо членства країни в ЄС, - Меркель

Канцлер зазначила, що Європа і Туреччина не повинні відвертатися один від одного

Причиною заяви став намір Реджепа Таїпа Ердогана негайно обговорити введення смертної кари в Туреччині.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Вона зазначила, що Європа і Туреччина не повинні відвертатися один від одного.

Однак введення президентом Туреччини смертної кари стане кінцем переговорів про її членство в Європейському Союзі.

У березні голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що відновлення смертної кари в Туреччині буде означати розрив переговорів про вступ до Європейського Союзу.

В свою чергу, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запевняє, що при ухваленні рішень щодо відновлення смертної кари влада Туреччини братиме до уваги думку народу, а не поради з-за кордону, і тому, якщо парламент проголосує за відповідний законопроект, то він ратифікує його