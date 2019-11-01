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Смертність на дорогах у 2018 році стала найнижчою за 12 років

Щодня на дорогах країни помирає в середньому близько 9 людей
У минулому році кількість загиблих у ДТП в Україні зменшилася до 3350 осіб, що на 2,4% менше ніж у 2017 році.
Смертність на дорогах у 2018 році стала найнижчою за 12 років Фото: з вільних джерел

Про це написав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

За даними правоохоронців у минулому році сталося найменше за 12 років ДТП з постраждалими - 24 294. Також торік внаслідок ДТП травмувалося 30 884 осіб, що нижче за показники минулих 12 років.

Зокрема, в 2018 році, в порівнянні з роком 2017 на дорогах України сталось:

1) на 12406 менше зареєстрованих ДТП (7,6% зниження);

2) на 2926 менше ДТП з потерпілими (10,7% зниження);

3) на 3793 менше було травмовано людей (10,9% зниження);

4) на 82 людини менше загинуло (2,4% зниження).

Водночас, за словами Білошицького, щодня на дорогах країни помирає в середньому близько 9 людей.

Правоохоронець повідомив, що торік патрульна поліція збільшила кількість екіпажів та територію патрулювання і зараз 200 патрулів щозміни патрулюють 6500 км доріг.

Також в минулому році запустили фіксацію швидкісного режиму за допомогою пристроїв TRUCam і за 2,5 місяці роботи пристроїв було зафіксовано понад 25000 випадків порушення.

"У 2018 році видано понад 11000 приписів на усунення недоліків, оформлено 2 815 адміністративних протоколів та 8 037 постанов по недоліках у сфері БДР, зокрема щодо неналежного стану утримання доріг", - написав Білошицький.

Крім того, торік в Україні винесли понад 1 400 000 постанов та понад 168 000 протоколів про порушеннях ПДР.

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11 01 2019 13:37
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