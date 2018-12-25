Терористи-смертники атакували МЗС Лівії
Вони відкрили вогонь, після чого здійснили підрив усередині будівлі в Тріполі, повідомляє Reuters.
Фото: twitter.com/Oded121351
Фото: twitter.com/Oded121351
Після цього над будівлею піднявся високий стовп диму. На фотографіях з місця події також видно кілька автомобілів, що палають.
Нападників було троє, але тільки один з них встиг підірвати себе всередині будівлі, йдеться у Twitter The Libya Observer.
Нагадаємо, у Кабулі в понеділок вдень стався вибух біля будівлі Міністерства громадських робіт.
Після цього група нападників почала штурмувати урядову будівлю. Троє нападників змогли вдертися у будівлю Національного органу з роботи з людьми з особливими потребами та родинами загиблих військових. Щонайменше трьох нападників вбили правоохоронці.
Поки жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за напад.
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