Терористи-смертники атакували МЗС Лівії

Група смертників у вівторок напала на будівлю Міністерства закордонних справ у Лівії.

Вони відкрили вогонь, після чого здійснили підрив усередині будівлі в Тріполі, повідомляє Reuters.



Фото: twitter.com/Oded121351



Фото: twitter.com/Oded121351

Після цього над будівлею піднявся високий стовп диму. На фотографіях з місця події також видно кілька автомобілів, що палають.

Нападників було троє, але тільки один з них встиг підірвати себе всередині будівлі, йдеться у Twitter The Libya Observer.

Нагадаємо, у Кабулі в понеділок вдень стався вибух біля будівлі Міністерства громадських робіт.

Після цього група нападників почала штурмувати урядову будівлю. Троє нападників змогли вдертися у будівлю Національного органу з роботи з людьми з особливими потребами та родинами загиблих військових. Щонайменше трьох нападників вбили правоохоронці.

Поки жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за напад.