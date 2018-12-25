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Терористи-смертники атакували МЗС Лівії

Нападників було троє
Група смертників у вівторок напала на будівлю Міністерства закордонних справ у Лівії.
Терористи-смертники атакували МЗС Лівії Фото: twitter.com/Oded121351

Вони відкрили вогонь, після чого здійснили підрив усередині будівлі в Тріполі, повідомляє Reuters.


Фото: twitter.com/Oded121351


Фото: twitter.com/Oded121351

Після цього над будівлею піднявся високий стовп диму. На фотографіях з місця події також видно кілька автомобілів, що палають.

Нападників було троє, але тільки один з них встиг підірвати себе всередині будівлі, йдеться у Twitter The Libya Observer.

Нагадаємо, у Кабулі в понеділок вдень стався вибух біля будівлі Міністерства громадських робіт.

Після цього група нападників почала штурмувати урядову будівлю. Троє нападників змогли вдертися у будівлю Національного органу з роботи з людьми з особливими потребами та родинами загиблих військових. Щонайменше трьох нападників вбили правоохоронці.

Поки жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за напад.

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25 12 2018 12:24
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