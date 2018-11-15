Смілі нададуть кредит у 25 мільйонів гривень для відновлення опалення
"Прем'єр-міністр ініціював пропозицію про надання короткотермінової позички для міста Сміла в розмірі 25 млн з тим, щоб пройти початок опалювального сезону, для підготовки процедур, які допоможуть забезпечити функції постачання тепла", - повідомив віце-прем'єр-міністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на засіданні комісії щодо запобігання надзвичайної ситуації, інформує "Інтерфакс-Україна".
Віце-прем'єр зазначив, що в Україні працюють всі котельні, за винятком 20-ти, які обслуговують Смілу.
Як повідомлялося, сьогодні президент України Петро Порошенко попросив протягом найближчих кількох годин увімкнути опалення в Смілі Черкаської області під свою відповідальність.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив мерам міст відстороненням від посад за зрив опалювального сезону.
Як відомо, з 12 листопада у місті Сміла Черкаської області запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Відповідне рішення ухвалила міськрада Сміли.
Зазначається, що навчальні заклади закриють на невизначений час. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.
Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років. Все майно передали комунальному підприємству.
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