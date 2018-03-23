Сміттєва пляма в Тихому океані зросла розміром до трьох Францій

Нова оцінка розмірів сміттєвої плями в Тихому океані збільшила його до розмірів, що в три рази перевищують територію Франції.

Всупереч поширеним уявленням, пляма не виглядає як "сміттєвий острів" і з боку може здаватися цілком нешкідливим. Велика частина пластику виважена у воді, напівпрозора, перетворилася в трильйони дрібних, майже непомітних частинок. Але разом вони – як показали роботи, проведені в океані на просторі від Каліфорнії до Гавайських островів, – дають величезну масу в 87 тис. т, яка губить морські організми, пише Naked Science.

У ході дослідження використовувалися 18 траулерів і навіть зйомка з борту військово-транспортного літака C-130 Hercules. Після збору і сортування проб їх вивчали в лабораторії. Ці дані лягли в основу теоретичної моделі, яка і дозволила по-новому поглянути на вражаючі масштаби сміттєвої плями. Це сміття в переважній своїй частині складається з пластику, поліетилену і поліпропілену.

За даними вчених, накопичення мікрочастинок пластику тихоокеанської сміттєвої плями прискорюється експоненціально, починаючи з 1970-х. Тоді зміст такого сміття тут оцінювалася в 400 м/км2, а в 2015 р. його було вже 1230 р/км2. І хоча близько 75 відсотків маси його припадає на великі фрагменти розмірами понад 5 см, кількість дрібних частинок оцінюється більш ніж в трильйон.

Нагадаємо, що дослідники виявили новий сміттєвий материк розташований в північній частині Тихого океану.