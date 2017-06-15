Сміттєва проблема Львова - це питання національної безпеки і відповідальність президента, - Наливайченко
"Львів'яни не повинні бути заручниками політичного сміття. Чистий львів - це питання національної безпеки і відповідальність президента",- заявив лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко під час візиту до Львова.
За словами політика, ситуація у Львові вкрай загрозлива. Особливо потерпають житлові масиви.
"Я мав можливість у цьому переконатися особисто, пербуваючи у Львові. Відсутні потужності для вивезення і утилізації сміття є великим недоліком у роботі місцевої влади. Але це не означає, що проблему треба перетворювати у політичну, стискаючи політичний зашморг на шиї Андрія Садового і екологічний на шиях львів'ян",- переконаний В. Наливайченко.
Оскільки проблема набула загальнодержавного значення, Наливайченко закликав президента, прем'єра і мера Львова негайно провести відкриту для громадськості і преси зустріч для вирішення проблеми зі сміттям, заради здоров'я львів'ян.
Нагадаємо, що 12 червня голова Львова Андрій Садовий повідомив, що міська комісія звернулася до уряду з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації.
У свою чергу раніше Гройсман розкритикував мера Львова Андрія Садового за неспроможність самотужки вирішити проблему накопичення сміття в місті.
У відповідь мер Львова Андрій Садовий заявляє, що очікував від глави уряду Володимира Гройсмана "більш адекватної відповіді" на попередження про екологічну загрозу та назвав його висловлювання хамтсвом.
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