Сміттєва проблема Львова - це питання національної безпеки і відповідальність президента, - Наливайченко

За словами політика, ситуація у Львові вкрай загрозлива. Особливо потерпають житлові масиви

Центральна влада має допомогти Львову вирішити існуючу екологічну проблему, а не топити Львів у смітті.

"Львів'яни не повинні бути заручниками політичного сміття. Чистий львів - це питання національної безпеки і відповідальність президента",- заявив лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко під час візиту до Львова.

За словами політика, ситуація у Львові вкрай загрозлива. Особливо потерпають житлові масиви.

"Я мав можливість у цьому переконатися особисто, пербуваючи у Львові. Відсутні потужності для вивезення і утилізації сміття є великим недоліком у роботі місцевої влади. Але це не означає, що проблему треба перетворювати у політичну, стискаючи політичний зашморг на шиї Андрія Садового і екологічний на шиях львів'ян",- переконаний В. Наливайченко.

Оскільки проблема набула загальнодержавного значення, Наливайченко закликав президента, прем'єра і мера Львова негайно провести відкриту для громадськості і преси зустріч для вирішення проблеми зі сміттям, заради здоров'я львів'ян.