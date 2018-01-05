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Сміттяр знайшов сім злитків золота в аеропорту Південної Кореї

Чоловік не отримає нічого, якщо золото виявиться неякісним або пов'язаним з криміналом
У Південній Кореї сміттяр знайшов 7 злитків золота вартістю 327 тисяч доларів у сміттєвому баку в міжнародному аеропорту Інчхона.
Сміттяр знайшов сім злитків золота в аеропорту Південної Кореї Фото: goldalert.com

У випадку, якщо не знайдеться власник золота, чоловік може стати законним власником знахідки, пише South China Morning Post/Korea Times.

Кожен зі злитків важить 1 кг. Вони були загорнуті у газети і ймовірно, викинуті, оскільки власник боявся бути спійманим.

Якщо власник не з'явиться протягом 6 місяців, золото перейде у власність сміттяра. Якщо власник заявить права, то навіть у цьому випадку той, хто знайшов, матиме право претендувати на 5% з 20% ринкової вартості золота.

Водночас чоловік не отримає нічого, якщо золото виявиться неякісним або пов'язаним з криміналом.

Як повідомляв iPress.ua, митники республіки Бангладеш знайшли у сміттєвому ящику в аеропорту Дакки 10 злитків золота вагою в три кілограми.

 

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