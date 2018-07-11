СММ: Російські вантажівки везли вугілля неподалік від ліні розмежування

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії за 5 листопада

Спостерігачі ОБСЄ бачили неподалік від підконтрольного українській владі Золотого вантажівки з російськими номерами, які везли вугілля.

"Перебуваючи за 400 м на північ від ділянки розведення в районі Золотого, спостерігачі чули 4 вибухи невизначеного походження, за оцінкою, у межах 4–8 км на схід (за оцінкою, за межами ділянки розведення)", – інформує СММ ОБСЄ.

"Команда місії також бачила 3 порожні вантажівки з номерними знаками Російської Федерації, які рухалися від блокпосту збройних формувань на південному краї ділянки розведення в районі Золотого на північний схід в межах ділянки розведення", – повідомляють спостерігачі.

"Приблизно 30 хвилин потому спостерігачі бачили дві з цих вантажівок, завантажених вугіллям, які прямували на південний захід в межах ділянки розведення", – додають вони.

Нагадаємо, що місія ОБСЄ в ніч на 12 жовтня знову зафіксувала транспортні засоби, які перетинали кордон з РФ на окупованому Донбасі в нічний час за межами пунктів пропуску.