Смоленська катастрофа: літак почав розпадатися ще в повітрі

"Літак почав розпадатися в повітрі і почав втрачати фрагменти, які падали на землю, ще до берези. Береза ніяк не вплинула на результат катастрофи", - заявив сьогодні вранці в ефірі телеканалу TVP Info голова підкомісії Вацлав Берчінський, пише "Радіо Польща".

Попередня версія свідчила, що під час заходу на посадку на аеродром Смоленськ-Північний в умовах сильного туману лайнер зіткнувся з деревами, перекинувся, впав на землю і повністю зруйнувався. На запитання, чим обґрунтовується новий висновок, Берчінський сказав, що фахівці уважно вивчили переговори пілотів з командно-диспетчерським пунктом. За його словами, фрагменти літака розкидані на десятки метрів.

При цьому голова підкомісії наголосив, що причини катастрофи поки що залишаються невідомими.

Нагадаємо, Польща найближчим часом планує подати скаргу до Міжнародного Суду в Гаазі на російське розслідування у справі смоленської катастрофи.