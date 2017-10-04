Смоленська катастрофа: літак почав розпадатися ще в повітрі
"Літак почав розпадатися в повітрі і почав втрачати фрагменти, які падали на землю, ще до берези. Береза ніяк не вплинула на результат катастрофи", - заявив сьогодні вранці в ефірі телеканалу TVP Info голова підкомісії Вацлав Берчінський, пише "Радіо Польща".
Попередня версія свідчила, що під час заходу на посадку на аеродром Смоленськ-Північний в умовах сильного туману лайнер зіткнувся з деревами, перекинувся, впав на землю і повністю зруйнувався. На запитання, чим обґрунтовується новий висновок, Берчінський сказав, що фахівці уважно вивчили переговори пілотів з командно-диспетчерським пунктом. За його словами, фрагменти літака розкидані на десятки метрів.
При цьому голова підкомісії наголосив, що причини катастрофи поки що залишаються невідомими.
Нагадаємо, Польща найближчим часом планує подати скаргу до Міжнародного Суду в Гаазі на російське розслідування у справі смоленської катастрофи.
Міністерство оборони Польщі звернулося до влади Росії із запитом про негайну передачу Варшаві записів з кабіни пілотів Ту-154, який зазнав аварії під Смоленськом у 2010 році.
Глава польської комісії, що розслідує авіакатастрофу під Смоленськом, у якій загинув президент Польщі Лех Качинський, заявив, що в розпорядженні комісії виявилися нові свідчення того, що диспетчери аеропорту могли ввести екіпаж в оману.
Раніше, міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич звинуватив нинішнього голову Європейської Ради Дональда Туска у фальсифікації звіту про Смоленьску катастрофу.
Також Мацеревич назвав авіакатастрофу під Смоленськом, в якій загинув президент Лех Качинський, терактом, який організували російські спецслужби.
Довідка: 10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 у Смоленську загинуло 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качиньський з дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму і Сенату, канцелярії президента, останній президент Польщі у вигнанні Рішард Качаровский, представники вищого військового командування, політичних партій, громадські та релігійні діячі.
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