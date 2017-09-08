Смоленська катастрофа: комісія заявила про сліди вибуху на лівому крилі літака

На думку комісії, "знищення лівого крила Ту-154М не було спричинено зіткненням з березою"

Польська комісія, що займається повторним розслідуванням Смоленської катастрофи, заявила про сліди вибуху на лівому крилі літака.

"На останньому пленарному засіданні комісії 25 липня була узгоджена позиція щодо термінів та основних причин руйнування лівого крила Ту-154М", - заявила речниця комісії Марта Пальонек, повідомляє RMF24.

На думку комісії, "знищення лівого крила Ту-154М не було спричинено зіткненням з березою".

"Руйнування крила розпочалося перед березою, численні руйнування лівого крила літака Ту-154М мають сліди вибуху", - заявили у комісії.

10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту.

У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Польщі подаватиме скаргу до Міжнародного суду ООН проти Росії у зв'язку із росзлідуванням Смоленської катастрофи.