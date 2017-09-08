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Смоленська катастрофа: комісія заявила про сліди вибуху на лівому крилі літака

На думку комісії, "знищення лівого крила Ту-154М не було спричинено зіткненням з березою"
Польська комісія, що займається повторним розслідуванням Смоленської катастрофи, заявила про сліди вибуху на лівому крилі літака.
Смоленська катастрофа: комісія заявила про сліди вибуху на лівому крилі літака Фото: itar-tass.com

"На останньому пленарному засіданні комісії 25 липня була узгоджена позиція щодо термінів та основних причин руйнування лівого крила Ту-154М", - заявила речниця комісії Марта Пальонек, повідомляє RMF24.

На думку комісії, "знищення лівого крила Ту-154М не було спричинено зіткненням з березою".

"Руйнування крила розпочалося перед березою, численні руйнування лівого крила літака Ту-154М мають сліди вибуху", - заявили у комісії.

10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту.

У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Польщі подаватиме скаргу до Міжнародного суду ООН проти Росії у зв'язку із росзлідуванням Смоленської катастрофи.

Довідка: 10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 у Смоленську загинуло 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качиньський з дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму і Сенату, канцелярії президента, останній президент Польщі у вигнанні Рішард Качаровский, представники вищого військового командування, політичних партій, громадські та релігійні діячі.

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09 08 2017 16:15
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