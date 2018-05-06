Смоленська катастрофа: на уламках літака виявили сліди вибухівки
Згідно із заявою слідчих, сліди вибухових речовин були виявлені також на останках щонайменше однієї жертви, повідомляє Радіо Польща.
При цьому в підкомітеті повідомили про відсутність доказів, які б вказували на наявність вибухівки в грунті на місці події.
Нагадаємо, 10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинули 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.
Заступник глави МЗС Польщі Бартош Ціхоцький 14 грудня 2017 року заявив, що Російська Федерація приховує ключових свідків Смоленської катастрофи і не віддає Польщі уламки літака Ту-154М, а це у свою чергу гальмує встановлення причини катастрофи.
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