Смоленська катастрофа: на уламках літака виявили сліди вибухівки

Згідно із заявою слідчих, сліди вибухових речовин були виявлені також на останках щонайменше однієї жертви, повідомляє Радіо Польща.

При цьому в підкомітеті повідомили про відсутність доказів, які б вказували на наявність вибухівки в грунті на місці події.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинули 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.

Заступник глави МЗС Польщі Бартош Ціхоцький 14 грудня 2017 року заявив, що Російська Федерація приховує ключових свідків Смоленської катастрофи і не віддає Польщі уламки літака Ту-154М, а це у свою чергу гальмує встановлення причини катастрофи.