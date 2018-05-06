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Смоленська катастрофа: на уламках літака виявили сліди вибухівки

На борту президентського літака був вибух
Підкомітет з повторного розслідування причин Смоленської катастрофи повідомив про виявлення слідів вибухівки на уламках польського урядового літака ТУ-154, що розбився 10 квітня 2010 року в Росії.
Смоленська катастрофа: на уламках літака виявили сліди вибухівки Фото: news.liga.net

Згідно із заявою слідчих, сліди вибухових речовин були виявлені також на останках щонайменше однієї жертви, повідомляє Радіо Польща.

При цьому в підкомітеті повідомили про відсутність доказів, які б вказували на наявність вибухівки в грунті на місці події.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинули 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.

Заступник глави МЗС Польщі Бартош Ціхоцький 14 грудня 2017 року заявив, що Російська Федерація приховує ключових свідків Смоленської катастрофи і не віддає Польщі уламки літака Ту-154М, а це у свою чергу гальмує встановлення причини катастрофи.

 

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05 06 2018 21:25
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