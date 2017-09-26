Смоленська катастрофа: У Польщі ексгумували ще одну жертву
Про це повідомила речник Національної прокуратури Польщі Ева Бялік, інформує wPolityce.pl.
На прохання родичів жертви прокуратура не інформує, про якого із загиблих йдеться.
Як повідомлялося, торік у червні Національна прокуратура Польщі розпорядилася провести ексгумацію тіл 83 жертв Смоленської катастрофи. Ще дев’ять тіл упродовж 2010-2015 років уже було ексгумовано, а чотири – кремовано. Ексгумація розпочалася на початку листопада з президентського подружжя Леха та Марії Качинських.
До кінця цього року планується проведення ще 19 ексгумацій, а в 2018 році - 26.
Біологічний матеріал жертв катастрофи буде відправлено до кількох міжнародних лабораторій, зокрема до Італії та Північної Ірландії, де вони перевірятимуться на предмет наявності вибухових речовин.
Зазначимо, у труні президента Польщі Леха Качинського, який загинув під час аварії Ту-154 під Смоленськом, виявлені останки двох інших людей. Передача останків тіл проходила без порушень.
Довідка: 10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 у Смоленську загинуло 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качиньський з дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму і Сенату, канцелярії президента, останній президент Польщі у вигнанні Рішард Качаровский, представники вищого військового командування, політичних партій, громадські та релігійні діячі
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