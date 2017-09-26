Смоленська катастрофа: У Польщі ексгумували ще одну жертву

На прохання родичів жертви прокуратура не інформує, про якого із загиблих йдеться

У Польщі у вівторок, 26 вересня, ексгумовано чергову, 38-му жертву Смоленської катастрофи.

Про це повідомила речник Національної прокуратури Польщі Ева Бялік, інформує wPolityce.pl.

На прохання родичів жертви прокуратура не інформує, про якого із загиблих йдеться.

Як повідомлялося, торік у червні Національна прокуратура Польщі розпорядилася провести ексгумацію тіл 83 жертв Смоленської катастрофи. Ще дев’ять тіл упродовж 2010-2015 років уже було ексгумовано, а чотири – кремовано. Ексгумація розпочалася на початку листопада з президентського подружжя Леха та Марії Качинських.

До кінця цього року планується проведення ще 19 ексгумацій, а в 2018 році - 26.

Біологічний матеріал жертв катастрофи буде відправлено до кількох міжнародних лабораторій, зокрема до Італії та Північної Ірландії, де вони перевірятимуться на предмет наявності вибухових речовин.

Зазначимо, у труні президента Польщі Леха Качинського, який загинув під час аварії Ту-154 під Смоленськом, виявлені останки двох інших людей. Передача останків тіл проходила без порушень.