Смоленська трагедія: Польща виявила запис вибуху на самописці літака
"Ми знайшли в записі одного з реєстраторів момент вибуху – він був ідентифікований. Зараз ми займаємося його аналізом", – заявив очільник Міноборони Польщі Антоні Мачаревич, передає "Польське радіо".
Політик нагадав, що версію вибуху комісія, яка розслідує катастрофу, озвучила у своєму звіті ще навесні.
"Тоді ми встановили, що стався вибух, який в кінцевому підсумку знищив літак. Зараз ми знаємо набагато більше", - говорить міністр.
Також Мачеревич додав, що "до кінця наступної весни буде представлена доповідь не тільки по ходу подій, але і по тому, хто несе головну відповідальність за трагедію в Смоленську".
Як повідомлялося, у Польщі комісія з розслідування Смоленської катастрофи знайшла сліди вибуху на уламках літака Ту-154М і прийшла до висновку, що знищення лівого крила не було ініційовано зіткненням з березою в лісі. За словами слідчих, літак почав розпадатися ще до зіткнення з деревами і землею.
Однак Слідчий комітет Росії відкинув висновки польської комісії з розслідування Смоленської катастрофи про те, що на лівому крилі літака, в якому загинула польська політична еліта в 2010 р., було виявлено сліди вибуху.
Довідка: 10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 у Смоленську загинуло 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качиньський з дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму і Сенату, канцелярії президента, останній президент Польщі у вигнанні Рішард Качаровский, представники вищого військового командування, політичних партій, громадські та релігійні діячі
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