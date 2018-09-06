Смолій: п'ятий транш МВФ чекаємо до осені

Національний банк України розраховує, що Міжнародний валютний фонд виділить Україні п'ятий транш за кредитною програмою Extended Fund Facility до осені цього року.

"Четвертий перегляд програми і отримання п'ятого траншу МВФ ми чекаємо до осені. Україна брала на себе певні зобов'язання. Понад рік ми чекаємо перегляду щодо низки причин. Перша - формування ціни на газ за принципом імпортного паритету. Під це зобов'язання фінансування вже надійшло. Але ми його досі не виконали. Причини зрозумілі - піднімати тарифи на газ перед виборами ніхто не погоджується", - сказав глава НБУ Смолій в інтерв'ю ZN.ua.

За його словами, навесні представники України запропонували МВФ модель, за якої газ буде відпускатися за ринковою ціною споживачам, населенню і промисловості, але уряд буде компенсувати витрати тим громадянам, які не здатні заплатити повну вартість. Крім того, планується зменшити норму споживання газу.

МВФ визнав цю модель прийнятною для продовження переговорів.

"Друга причина - Антикорупційний суд. Цього тижня Верховна Рада нарешті ухвалила законопроект, і ми сподіваємося, що це дасть зелене світло для подальших переговорів з МВФ", - сказав Смолій.

Глава НБУ заявив, що для проходження всіх процедур від спрямування місії МВФ до засідання ради директорів Фонду необхідно близько двох місяців. Тому отримання п'ятого траншу можливе до осені цього року.

Нагадаємо, чинна програма МВФ щодо кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (EFF) почалася в березні 2015 року і триватиме до березня 2019 року.

Загальний обсяг програми становив 17,5 млрд доларів, тоді як Україна наразі отримала тільки 8,7 млрд доларів з усієї суми (перший транш на 5 млрд доларів - у березні 2015 року, другий - на 1,7 млрд доларів в серпні 2015 року, третій - на 1 млрд доларів у вересні 2016 року, четвертий - на 1 млрд доларів у квітні 2017 року).