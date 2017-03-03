Сім'ям загиблих шахтарів виплатять по 500 тис. грн, потерпілим - по 75 тис. грн
Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду, інформує "112.ua".
Кошти буде виділено з резервного фонду держбюджету України.
Нагадаємо, що 2 березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці - 34 гірники, з яких вісім загинули.
Згодом, стало відомо, що причиною трагедії на шахті на Львівщині стала пожежа, а не вибух.
За фактом загибелі шахтарів порушено кримінальну справу.
Усі гірники, які після вибуху залишилися під землею, підняті на поверхню, повідомляє ДСНС. У зв'язку з трагедією, в Україні оголошено жалобу.
Зокрема цілий день буде приспущено державний прапор України.
Сьогодні скасовуються усі розважально-концертні заходи, відповідні зміни повинні були внести в програми теле- і радіопередач.
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