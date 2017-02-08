Снайпер терористів вбив бійця ЗСУ в зоні АТО

За минулу добу один український військовослужбовець загинув на Донбасі, ще один боєць зазнав поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що вчора ситуація на сході України загострилась, зокрема терористи 34 рази відкривали вогонь по позиціях української армії, застосовували й заборонене Мінськими угодами озброєння.

Тричі під обстріл з гранатометів потрапили укріплення на шахті Бутівка, що на Донецькому напрямку. Позиції поблизу Авдіївки накрили вогнем з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Окупанти гатили з міномету калібру 120 міліметрів, зенітної установки, великокаліберних кулеметів по українських захисниках у Троїцькому. Крім того, ворожі міномети працювали неподалік Майорська, Верхньоторецького, Зайцевого.

На Луганському напрямку противник здебільшого використовував стрілецьку зброю. Опорні пункти у Новоолександрівці, Новотошківському та Станиці Луганській потрапили під ворожий обстріл. Близько сьомої години вечора опорний пункт у Новозванівці обстріляв снайпер, в результаті чого український військовий зазнав смертельного кульового поранення.

Найменше обстрілів наприкінці доби було на Приморському напрямку. Проте і тут бандформування зі стрілецької зброї обстрілювали сили АТО у Лебединському, а з гранатометів били по Талаківці.

"10 разів ворог застосовував міномети, 5 – озброєння БМП, 13 разів бив з гранатометів. Внаслідок бойових дій один наш військовий загинув, ще один отримав поранення", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, що пізно ввечері 30 липня загинув військовослужбовець Національної гвардії, скоївши самогубство. За попередньою інформацією біцю було 19 років. Однак інші джерела повідомляють, що військовий пішов з життя на 21-му році життя.