Снайпера Нацгвардії, який стріляв в активістів Євромайдану, звільнено з НГУ в 2016 році, – ГПУ

Затриманого силовиками снайпера Національної гвардії України (НГУ), який стріляв в активістів Євромайдану, було звільнено з правоохоронних органів у 2016 році.

"Заарештовано його було 3 листопада цього року за підозрою в перевищенні службових повноважень та вчиненні вбивства при обтяжуючих обставинах. Йому інкримінується здійснення спільно з іншими правоохоронними органами, зокрема "Беркутом" вбивства 20 лютого. Наразі він у СІЗО. На час затримання він не працював в правоохоронних органах. У 2016 році його було звільнено", – повідомив начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк, інформує "112. Україна".

У прес-службі Нацгвардії заявили, що жодного діючого снайпера, який проходить службу в Національній гвардії України не затримано правоохоронними органами.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали снайпера Національної гвардії за підозрою у вбивстві активістів Євромайдану на вул. Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року.

Повідомлялося, що слідство встановило, що 20 лютого 2014 року командувач Внутрішніми військами Станіслав Шуляк направив на вул. Інститутську групу снайперів "Омега" на допомогу спецроті "Беркута", яка розстрілювала активістів Евромайдана. Об 11:28 підозрюваний вистрілив із своєї снайперської гвинтівки ТЅ.М308, оснащеної оптичним прицілом, в активіста Євромайдану - театрального режисера Олександра Храпаченка, який в групі разом з іншими беззбройними мітингувальниками знаходився перед "сніговою барикадою" на вул. Інститутській і жодним чином не представляв небезпеки для працівників міліції. В результаті поранення Храпаченко загинув.

Зазначалося, що затриманий є діючим військовослужбовцем Нацгвардії. Суд заарештував його на 60 діб.

Нагадаємо, в Києві на Майдані Незалежності 4 роки тому, 18-20 лютого 2014 року, сталася одна з найтрагічніших подій в історії незалежності України — жорстокий розстріл учасників Революції гідності. 104 героям Небесної сотні президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України, а троьх іноземців (громадянин Білорусі Михайло Жизневский, Грузії – Зураб Хурция і Давид Кіпіані) посмертно нагороджено орденами Героїв Небесної сотні.

Правоохоронці затримали снайпера Національної гвардії за підозрою в убивстві активістів Євромайдану на вул. Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року.