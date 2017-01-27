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Снайпери обстріляли українське судно "Почаїв" у Чорному морі, - ФОТО

Силові структури Росії заявляв, що судно "Почаїв" нібито обстрілювало бурові платформи "Чорноморнафтогазу"
Водолазне судно "Почаїв" Військово-Морських сил Збройних Сил України обстріляли з бурової платформи в Чорному морі.
Снайпери обстріляли українське судно "Почаїв" у Чорному морі, - ФОТО Судно "Почаїв". Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Відповідне повідомлення розмістило командування ВМС ЗСУ у Facebook.

Що цікаво, раніше один із керівників силових структур Росії заявляв про те, що водолазне судно ВМС України "Почаїв" нібито проводило обстріл бурових платформ "Чорноморнафтогазу".

У свою чергу командування ВМС ЗСУ стверджує, що все було "з точністю до навпаки".

"Версію "сусіда" ми вже почули, тепер хотілося б почути правду. А правда полягає в тому, що все було з точністю до навпаки. На відміну від голослівних заяв російських чиновників, як правило, без доказів і обґрунтувань, у нас є що показати читачам - сліди від снайперських куль на рубці водолазного судна "Почаїв". На наведених фото можна в цьому переконатися", - сказано в повідомленні.

Нагадаєамо, що головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко заявив, що 2017 рік визначений роком Військово-Морських Сил України.

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27 01 2017 16:59
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