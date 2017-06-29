Сніданок із заступницею Авакова купили за 11 млн грн

Переможцем в аукціоні на сніданок із заступницею міністра МВС стала "Олена Віталіївна Фесюн", яка запропонувала 11 мільйонів гривень

На сайті ProZorro закінчився аукціон "Сніданок із Анастасією Дєєвою".

"Якщо це технічна помилка учасника, то за правилами електронних аукціонів виграє учасник наступний по величині ставки після переможця. Якщо ж ні, то ми виконаємо наші цілі та придбаємо апарати для штучної вентиляції легень вже цього тижня", - йдеться у повідомленні системи ProZorro на сторінці у Facebook.



Фото: facebook.com/Prozorro.sale

Другою за розміром була пропозиція Владислава Солошенко – 10 010 гривень.

Нагадаємо, що похід в театр із заступницею міністра енергетики та вугільної промисловості Наталією Бойко був проданий у мережі на аукціоні за 9 тис грн.