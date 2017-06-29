CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа сайті ProZorro закінчився аукціон "Сніданок із Анастасією Дєєвою".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сніданок із заступницею Авакова купили за 11 млн грн
Переможцем в аукціоні на сніданок із заступницею міністра МВС стала "Олена Віталіївна Фесюн", яка запропонувала 11 мільйонів гривень
Фото: Анастасія Дєєва / Facebook
"Якщо це технічна помилка учасника, то за правилами електронних аукціонів виграє учасник наступний по величині ставки після переможця. Якщо ж ні, то ми виконаємо наші цілі та придбаємо апарати для штучної вентиляції легень вже цього тижня", - йдеться у повідомленні системи ProZorro на сторінці у Facebook.
Фото: facebook.com/Prozorro.sale
Другою за розміром була пропозиція Владислава Солошенко – 10 010 гривень.
Нагадаємо, що похід в театр із заступницею міністра енергетики та вугільної промисловості Наталією Бойко був проданий у мережі на аукціоні за 9 тис грн.
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29 06 2017 15:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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