Снігопад на Закарпатті: автотраси заблоковані, 19 населених пунктів без світла

Рятувальники відбуксирували вже 29 автомобілів, які застрягли на засніжених трасах

Через сильний снігопад на автошляхах Закарпаття ускладнений рух великовагового автотранспорту, без електроенергії залишилися 19 населених пунктів.

Про це повідомляють у ДСНС.

"Не всі вантажні автомобілі можуть подолати засніжені траси, відтак допомогу в буксируванні їм надають підрозділи оперативно-рятувальної служби. Усього від Управління ДСНС України у Закарпатській області залучено 7 одиниць техніки та 19 чоловік особового складу", – зазначають у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Станом на 21:00 рятувальники відбуксирували вже 29 автомобілів, які застрягли на автошляхах краю. 23 випадки зафіксували у Воловецькому районі, 3 автомобілі відбуксирувала техніка рахівських рятувальників, 2 випадки у Міжгірському та 1 у Великоберезнянському райнах.

"Здебільшого, це трапляється внаслідок того, що водії не замінюють вчасно гуму на зимову й не обладнують колеса ланцюгами проти ковзання", – наголошують у відомстві.

Для забезпечення проїзду та попередження зупинки руху транспорту на закарпатських автошляхах у цілодобовому режимі чергує спеціальна техніка ДСНС.

"Також, внаслідок налипання мокрого снігу відбулося падіння 3 дерев у Воловецькому, Великоберезнянському та Перечинському районах. У всіх трьох випадках рятувальники розпилили деревину та усунули з місць падіння. Окрім цього, негода знеструмила 14 населених пунктів повністю (Міжгірський район – 6 н.п, Воловецький район – 8 н.п ), та 5 частково (смт Міжгір'я та Хустський район – 4 н.п)", – розповіли надзвичайники.

Нагадаємо, на Тайвані через аномальні для регіону морози загинули щонайменше 53 людини.