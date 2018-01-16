Снігопад в Одесі: місцевий аеропорт скасував сім рейсів

Були скасовані два рейси з Києва (Жуляни), Мінська, Анкари, Варшави, Дубая і Стамбула

Одеський аеропорт через снігопади скасував сім рейсів 16 січня.

У той же час рейси, які прибували до Одеси в першій половині дня, змогли приземлитися. Таких п'ять.

Така інформація станом на 17:00 вівторка вказана на онлайн-табло аеропорту.

Були скасовані два рейси з Києва (Жуляни), Мінська, Анкари, Варшави, Дубая і Стамбула.

Наразі рейси, які прибувають після 20:30, відзначені як ті, що прибувають за розкладом.

Нагадаємо, на Одесу та Одеську область 16 січня обрушився сильний снігопад. У зв'язку з цим рух транспорту на дорогах суттєво ускладнено.