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Снігопад в Одесі: місцевий аеропорт скасував сім рейсів

Були скасовані два рейси з Києва (Жуляни), Мінська, Анкари, Варшави, Дубая і Стамбула
Одеський аеропорт через снігопади скасував сім рейсів 16 січня.
Снігопад в Одесі: місцевий аеропорт скасував сім рейсів Фото: sib.fm

У той же час рейси, які прибували до Одеси в першій половині дня, змогли приземлитися. Таких п'ять.

Така інформація станом на 17:00 вівторка вказана на онлайн-табло аеропорту.

Були скасовані два рейси з Києва (Жуляни), Мінська, Анкари, Варшави, Дубая і Стамбула.

Наразі рейси, які прибувають після 20:30, відзначені як ті, що прибувають за розкладом.

Нагадаємо, на Одесу та Одеську область 16 січня обрушився сильний снігопадУ зв'язку з цим рух транспорту на дорогах суттєво ускладнено.

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16 01 2018 17:40
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