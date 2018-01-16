CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОдеський аеропорт через снігопади скасував сім рейсів 16 січня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Снігопад в Одесі: місцевий аеропорт скасував сім рейсів
Були скасовані два рейси з Києва (Жуляни), Мінська, Анкари, Варшави, Дубая і Стамбула
Фото: sib.fm
У той же час рейси, які прибували до Одеси в першій половині дня, змогли приземлитися. Таких п'ять.
Така інформація станом на 17:00 вівторка вказана на онлайн-табло аеропорту.
Були скасовані два рейси з Києва (Жуляни), Мінська, Анкари, Варшави, Дубая і Стамбула.
Наразі рейси, які прибувають після 20:30, відзначені як ті, що прибувають за розкладом.
Нагадаємо, на Одесу та Одеську область 16 січня обрушився сильний снігопад. У зв'язку з цим рух транспорту на дорогах суттєво ускладнено.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 01 2018 17:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles