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Снігова лавина зійшла на готель у Швейцарії, є постраждалі

Три особи зазнали незначних травм
Троє людей отримали незначні травми внаслідок сходження лавини на готель Säntis у швейцарському кантоні Аппенцелль-Ауссерроден в четвер.
Снігова лавина зійшла на готель у Швейцарії, є постраждалі Фото: соцмережі

Один з очевидців повідомив місцевим ЗМІ, що він разом з дружиною приїхав у готель близько третьої дня і пішов до ресторану, щоб випити пива та почитати газети. Пара сіла біля вікна та побачила, як навколо почав збиратись сніг, повідомляє видання The Local із посиланням на дані поліції.

Спочатку чоловік подумав, що сніг падає з даху. "Потім був величезний шум та сніг проровався у задню частину ресторану", - сказав він.

За його словами, на той час у ресторані було всього кілька людей. Він бачив, як одна людина зазнала травми руки, та принаймні одну людину довелось відкопувати зі снігу.

У заяві, опублікованій у четвер увечері, поліція кантону Аппенцелль-Ауссерроден підтвердила, що три особи зазнали незначних травм у лавині і були доставлені в лікарню. Наразі інформації про зниклих безвісти немає.


Фото поліції кантону Аппенцелль-Ауссерроден

Готель Säntis розташований біля підніжжя гори Сентіс - найвищої вершини гірського масиву Альпштайн у східній Швейцарії.

Нагадаємо, щонайменше семеро осіб загинули в Альпах через сильні снігопади на минулих вихідних.

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11 01 2019 16:58
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