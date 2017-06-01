Сніговий колапс у Румунії: армія рятує заблокованих стихією водіїв
Окрім звільнення доріг від снігових заметів, військовослужбовці Дев'ятої мотопіхотної бригади надають допомогу водіям автотранспортних засобів, заблокованих на дорогах країни. Про це повідомляє "Укрінформ".
У селі Симинок повіту Констанца солдати допомогли терміново госпіталізувати хвору дитину, яку на одному зі всюдиходів відвезли до лікарні міста Меджидіа.
Для надання своєчасної допомоги постраждалим від снігової стихії в постійній готовності знаходяться більше 2,5 тисяч військовослужбовців і близько 400 одиниць військової техніки.
В сніговому полоні в Румунії опинився і молдавський пасажирський автобус, що здійснював рейс Кишинів - Брашов. Усіх пасажирів доставлено до готелю міста Римніку-Серат і розміщено там до закінчення снігового колапсу.
Нагадаємо, що в результаті сильних снігопадів і шквалистого вітру десятки автомобільних магістралей національного і міжнародного значення в Україні закрито або обмежено на них рух.
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