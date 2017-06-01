Сніговий колапс у Румунії: армія рятує заблокованих стихією водіїв

В постійній готовності знаходяться більше 2,5 тисяч військовослужбовців

Військовослужбовці національної армії Румунії беруть активну участь у наданні допомоги постраждалим від снігової стихії, що обрушилася на країну

Окрім звільнення доріг від снігових заметів, військовослужбовці Дев'ятої мотопіхотної бригади надають допомогу водіям автотранспортних засобів, заблокованих на дорогах країни. Про це повідомляє "Укрінформ".

У селі Симинок повіту Констанца солдати допомогли терміново госпіталізувати хвору дитину, яку на одному зі всюдиходів відвезли до лікарні міста Меджидіа.

Для надання своєчасної допомоги постраждалим від снігової стихії в постійній готовності знаходяться більше 2,5 тисяч військовослужбовців і близько 400 одиниць військової техніки.

В сніговому полоні в Румунії опинився і молдавський пасажирський автобус, що здійснював рейс Кишинів - Брашов. Усіх пасажирів доставлено до готелю міста Римніку-Серат і розміщено там до закінчення снігового колапсу.

Нагадаємо, що в результаті сильних снігопадів і шквалистого вітру десятки автомобільних магістралей національного і міжнародного значення в Україні закрито або обмежено на них рух.