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Сніговий колапс у Румунії: армія рятує заблокованих стихією водіїв

В постійній готовності знаходяться більше 2,5 тисяч військовослужбовців
Військовослужбовці національної армії Румунії беруть активну участь у наданні допомоги постраждалим від снігової стихії, що обрушилася на країну
Сніговий колапс у Румунії: армія рятує заблокованих стихією водіїв Фото: unian.ua

Окрім звільнення доріг від снігових заметів, військовослужбовці Дев'ятої мотопіхотної бригади надають допомогу водіям автотранспортних засобів, заблокованих на дорогах країни. Про це повідомляє "Укрінформ".

У селі Симинок повіту Констанца солдати допомогли терміново госпіталізувати хвору дитину, яку на одному зі всюдиходів відвезли до лікарні міста Меджидіа.

Для надання своєчасної допомоги постраждалим від снігової стихії в постійній готовності знаходяться більше 2,5 тисяч військовослужбовців і близько 400 одиниць військової техніки.

В сніговому полоні в Румунії опинився і молдавський пасажирський автобус, що здійснював рейс Кишинів - Брашов. Усіх пасажирів доставлено до готелю міста Римніку-Серат і розміщено там до закінчення снігового колапсу.

Нагадаємо, що в результаті сильних снігопадів і шквалистого вітру десятки автомобільних магістралей національного і міжнародного значення в Україні закрито або обмежено на них рух.

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06 01 2017 23:23
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