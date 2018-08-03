CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ США сніговий шторм знеструмив десятки тисяч будинків, понад мільйон жителів залишилися без світла.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сніговий шторм залишив без електроенергії понад мільйон мешканців США, – ФОТО
У школах скасували заняття
Фото: apnews.com
Про це повідомляє Reuters.
Бостонські школи разом з десятками шкіл у всій Нової Англії скасували заняття в четвер, 8 березня.
Поліція штату Нью-Джерсі заявила, що під час шторму сталося більше 530 аварій. У Нью-Джерсі понад 230 тис. домогосподарств залишаються без світла.
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджала про погіршення погодних умов в країні 8 березня.
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08 03 2018 22:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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