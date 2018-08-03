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Сніговий шторм залишив без електроенергії понад мільйон мешканців США, – ФОТО

У школах скасували заняття
У США сніговий шторм знеструмив десятки тисяч будинків, понад мільйон жителів залишилися без світла.
Сніговий шторм залишив без електроенергії понад мільйон мешканців США, – ФОТО Фото: apnews.com

Про це повідомляє Reuters.

Бостонські школи разом з десятками шкіл у всій Нової Англії скасували заняття в четвер, 8 березня.

Поліція штату Нью-Джерсі заявила, що під час шторму сталося більше 530 аварій. У Нью-Джерсі понад 230 тис. домогосподарств залишаються без світла.


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com

Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджала про погіршення погодних умов в країні 8 березня.

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08 03 2018 22:40
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