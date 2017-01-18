Сноудену продовжили вид на проживання в Росії ще на два роки
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.
"Найсмішніше, що колишній заступник голови ЦРУ не знає, що Сноудену тільки що продовжено термін виду на проживання в Росії ще на пару років", - написала вона, коментуючи слова колишнього заступника голови ЦРУ Майкла Морелла про те, що у президента РФ є "чудова можливість" зробити подарунок обраному президенту США Дональда Трампа до інавгурації, видавши Сноудена.
Нагадаємо, що у 2013 році Сноуден передав газетам The Guardian і The Washington Post інформацію про стеження Агентством національної безпеки США за інформаційними системами багатьох країн світу, що спричинило низку міжнародних скандалів.
З 2013 року він перебуває в Росії, де отримав політичний притулок. В США йому загрожує 30 років ув'язнення за шпигунство.
Невдовзі вийде фільм Олівера Стоуна, який розповість історію Сноудена.
Директор АНБ Кіт Александр заявив, що Сноуден передав журналістам до 200 тис секретних документів.
Видання Guardian і The Washington Post стали лауреатами престижної американської Пулітцерівської премії у категорії "служіння суспільству" за публікацію викривальних матеріалів екс-працівника американських спецслужб Едварда Сноудена.
13 вересня Сноуден попросив американського президента Барака Обаму про помилування.
14 вересня правозахисні організації Amnesty і Human Rights Watch звернулися до Обами з проханням про помилування агента Сноудена.
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