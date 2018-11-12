"Собака - не подарунок": у Німеччині заборонили брати тварин з притулків на різдвяні свята

У Німеччині притулки не віддаватимуть тварин новим власникам у період різдвяних свят. Зоозахисники вважають, що тварина — це "не лише подарунок на Різдво, вона — на все життя".

Десятки притулків по всій Німеччині попередили своїх клієнтів, що вони можуть відвідувати тварин та обирати собі улюбленця, проте купити чи забрати тварин можна буде лише у січні.

Наприклад, у Бремені у притулках утримують близько 500 тварин, проте жодну з них не віддадуть хазяїну після 18 грудня, інформує BBC.

Прихильники заборони заявили, що часто люди "в останню хвилину" купують тварину як подарунок, натомість обрання домашньої тварини "має бути зваженим рішенням всієї родини".

Зі свого боку група зоозахисників з Британії заявила, що придбання тварини на Різдво може створити їй незручності, адже вона можливо не звикла до шумних компаній.

В італійському місті Катанія магазин меблів і товарів для дому IKEA пускає вуличних собак всередину, аби вони не змерзли надворі.

Нагадаємо, влітку в Австрії через спеку поліцейським собакам видавали спеціальні черевички, щоб їм було комфортно ходити по розпеченому асфальту.