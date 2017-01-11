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Собчак каже, що в неї немає зв'язків з Путіним

"Мій єдиний зв'язок з Путіним - це те, що коли я була 10-річною дівчинкою і грала в Nintendo і Super Mario, він працював з батьком"
Телеведуча Ксенія Собчак, яка нещодавно оголосила про участь у виборах президента Росії, заявила, що у неї немає зв'язків з президентом Росії Володимиром Путіним.
Собчак каже, що в неї немає зв Фото: з відкритих джерел

"У мене немає ніяких зустрічей з президентом Путіним. За весь цей час у мене була одна зустріч, пов'язана з кіно. Я, до речі, для кіно зустрілася ще і з Медведєвим і іншими людьми, які зробили велику політичну кар'єру, а до цього працювали з батьком. Мій єдиний зв'язок з Путіним - це те, що коли я була 10-річною дівчинкою і грала в Nintendo і Super Mario, він працював з батьком", - сказала Собчак в інтерв'ю для ВВС.

Нагадаємо, 18 жовтня російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак оголосила про своє рішення брати участь у виборах президента Росії.

Собчак заявила, що вибори, на її думку, треба використовувати "як для публічного обговорення недоліків нашої влади, так і для вдосконалення навичок опозиції".

Додамо, що Собчак представила начальника свого штабу. Ним став один з творців телекомпанії НТВ і учасник виборчого штабу Бориса Єльцина Ігор Малашенко.

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01 11 2017 14:36
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